У Трубіна більше спокою: Шуховцев порівняв воротарів збірної України

Легендарний український воротар Ігор Шуховцев вважає, що у збірній України якісна конкуренція на воротарській позиції. Він також порівняв Анатолія Трубіна та Андрія Луніна.

Його слова передає Український футбол.

"У збірній дуже гарна упаковка – Трубін, Лунін, Бущан та Різник. У нас взагалі воротарська школа на найвищому рівні. Завжди говорив хлопцям, з якими працював – конкуренція має бути позитивною.

Я припустив би, що в Луніна дуже впевненості багато. У Трубіна більше спокою. Трубін більше із простих, а Лунін – із топових. Якось так. У збірній у нас чотири гідні воротарі – Трубін, Лунін, Бущан та Різник. Стоять Трубін чи Лунін, це правильно. Вони грають у насичених чемпіонатах, вони у тренажі, у тонусі", – сказав Шуховцев.

Нагадаємо, раніше Лунін потрапив до трійки претендентів на трофей імені Льва Яшина. Нагороду виграв Еміліано Мартінес. Андрій також претендує на звання найкращого воротаря року за версією FIFA.