Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

У Трубіна більше спокою: Шуховцев порівняв воротарів збірної України

Микола Дендак — 10 грудня 2024, 23:14
У Трубіна більше спокою: Шуховцев порівняв воротарів збірної України
Ігор Шуховцев
ФК Нива Тернопіль

Легендарний український воротар Ігор Шуховцев вважає, що у збірній України якісна конкуренція на воротарській позиції. Він також порівняв Анатолія Трубіна та Андрія Луніна.

Його слова передає Український футбол.

"У збірній дуже гарна упаковка – Трубін, Лунін, Бущан та Різник. У нас взагалі воротарська школа на найвищому рівні. Завжди говорив хлопцям, з якими працював – конкуренція має бути позитивною.
Я припустив би, що в Луніна дуже впевненості багато. У Трубіна більше спокою. Трубін більше із простих, а Лунін – із топових. Якось так. У збірній у нас чотири гідні воротарі – Трубін, Лунін, Бущан та Різник. Стоять Трубін чи Лунін, це правильно. Вони грають у насичених чемпіонатах, вони у тренажі, у тонусі", – сказав Шуховцев.

Нагадаємо, раніше Лунін потрапив до трійки претендентів на трофей імені Льва Яшина. Нагороду виграв Еміліано Мартінес. Андрій також претендує на звання найкращого воротаря року за версією FIFA.

Андрій Лунін Збірна України з футболу Анатолій Трубін Ігор Шуховцев

Анатолій Трубін

Програв Батісті та росіянину: Трубін посів третє місце в голосуванні за найкращого голкіпера місяця Прімейри
Трубін: Як спортсмен, я маю відповідальність підтримувати Україну
Жахливий сон Миколенка, надії Зінченка, неочевидні варіанти для Реброва в збірну. Як там наші зіграли
Зірковий одноклубник Трубіна своїм подарунком довів фанатів Бенфіки до сліз
Бенфіка з Трубіним обіграла Ароуку в 12 турі чемпіонату Португалії

Останні новини