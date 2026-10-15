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Тренер Бенфіки розповів, чи зіграє Трубін у наступному матчі Ліги Європи

Денис Іваненко — 15 жовтня 2026, 13:39
Тренер Бенфіки розповів, чи зіграє Трубін у наступному матчі Ліги Європи
Анатолій Трубін
Getty Images

Наставник Бенфіки Марку Сілва назвав воротаря, який з'явиться на полі з перших хвилин у домашньому поєдинку другого туру Ліги Європи проти Селтіка.

Про це повідомляє A Bola.

Фахівець зробив свій вибір на користь Анатолія Трубіна. Український голкіпер отримає ігрову практику, якої він не має в чемпіонаті Португалії. 

"Щодо питання про голкіперів, можу сказати, що Трубін вийде у стартовому складі", – сказав Сілва.

Зазначимо, що матч відбудеться 15 жовтня в Лісабоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні українець провів лише три гри за "орлів" – усі в Лізі Європи. Зокрема, в останньому поєдинку проти Мілана він залишив свої ворота "сухими" (2:0).

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