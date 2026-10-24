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Бенфіка готує новий контракт для конкурента Трубіна

Олексій Мурзак — 24 жовтня 2026, 20:28
Бенфіка готує новий контракт для конкурента Трубіна
Самуель Соареш
Getty Images

Бенфіка просунулася в переговорах про продовження контракту з воротарем Самуелем Соарешем.

Про це повідомляє O Jogo.

За інформацією джерела, "орли" хочуть продовжити угоду із 24-річним голкіпером щонайменше до літа 2031 року. Очікується, що новий контракт передбачатиме підвищення зарплати.

Соареш – вихованець академії Бенфіки. Цього сезону Марку Сілва довірив йому місце у воротах у матчах чемпіонату, тоді як українець Анатолій Трубін отримував ігровий час у Лізі Європи. Тренер пояснював, що такий розподіл ігрової практики демонструє довіру до обох воротарів.

У поточному сезоні він провів за Бенфіку 15 матчів. Чинна угода воротаря розрахована до літа 2028 року.

Напередодні головний тренер Бенфіки припустив, що український хавбек Георгій Судаков може змінити позицію на полі через брак гравців.

Бенфіка Анатолій Трубін

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