Епіцентр та Буковина зіграли внічию: спаринги за участю клубів УПЛ
ФК Епіцентр
У суботу, 3 жовтня, проходить низка товариських матчів за участю клубів Української Прем'єр-Ліги.
Першими у спарингу зійшлися кам'янець-подільський Епіцентр та чернівецька Буковина. Утім, протягом всього часу поєдинку команди таки не змогли виявити сильнішого, не забивши жодного голу.
Клубні товариські матчі
3 жовтня
Буковина – Епіцентр 0:0
Також сьогодні заплановано ще дві зустрічі. О 16:00 за київським часом ФК Харків зіграє проти житомирського Полісся. Пізніше, о 18:00, львівські Карпати проведуть поєдинок із бельгійським клубом Мехелен.
Нагадаємо, що напередодні у товариському поєдинку Шахтар впевнено обіграв Кривбас.