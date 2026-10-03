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Епіцентр та Буковина зіграли внічию: спаринги за участю клубів УПЛ

Микола Літвінов — 3 жовтня 2026, 15:47
Епіцентр та Буковина зіграли внічию: спаринги за участю клубів УПЛ
ФК Епіцентр

У суботу, 3 жовтня, проходить низка товариських матчів за участю клубів Української Прем'єр-Ліги.

Першими у спарингу зійшлися кам'янець-подільський Епіцентр та чернівецька Буковина. Утім, протягом всього часу поєдинку команди таки не змогли виявити сильнішого, не забивши жодного голу.

Клубні товариські матчі
3 жовтня

Буковина – Епіцентр 0:0

Також сьогодні заплановано ще дві зустрічі. О 16:00 за київським часом ФК Харків зіграє проти житомирського Полісся. Пізніше, о 18:00, львівські Карпати проведуть поєдинок із бельгійським клубом Мехелен.

Нагадаємо, що напередодні у товариському поєдинку Шахтар впевнено обіграв Кривбас.

товариський матч

товариський матч

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