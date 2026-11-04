Тростянець розгромив запорізький Металург у перенесеному матчі 6 туру Другої ліги України

У середу, 4 листопада, відбувся перенесений матч 6-го туру Другої ліги України, у якому запорізький Металург зазнав розгромної поразки від Тростянця.

Протистояння завершилося з рахунком 3:0.

У першій половині зустрічі уболівальники побачили лише одне взяття воріт гостей. На 25-й хвилині нулі на табло розмочив Буряк. У другому таймі господарі ще двічі засмутили голкіпера запорізького клубу. Свої прізвища у протокол авторів голів записали Кольцов, який реалізував пенальті, та Чеглов.

Друга ліга України з футболу 2026/27

6 тур, 4 листопада

Тростянець – Металург Запоріжжя 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 25 Буряк, 2:0 – 52 Кольцов (п), 3:0 – 73 Чеглов

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Тростянцю вдалося перервати безвиграшну серію, яка тривала вже три матчі поспіль. Натомість Металург зазнав своєї другої поразки в останніх 5-ти іграх.

Нагадаємо, що 1 листопада завершилися три поєдинки 13-го туру Другої ліги України з футболу.