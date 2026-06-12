Чорноморець близький до підписання колишнього воротаря Металурга

Чорноморець підпише ексголкіпера Металурга Назара Байду.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, сторони перебувають на фінальній стадії перемовин.

Загалом за запорізький клуб Байда провів 55 матчів, пропустив 55 голів і 6 разів зіграв на нуль.

До одеського клубу він зможе приєднатися на правах вільного агента, адже напередодні припинив співпрацю з Металургом.

Напередодні стало відомо, що Чорноморець продовжив контракти з двома легіонерами - голкіпером Кінгслі Аніагбосо та захисником Мозесом Жаржу.

За підсумками сезону 2025/26 одеський колектив посів друге місце у турнірній таблиці Першої ліги та повернувся до УПЛ після річної перерви.