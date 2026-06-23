Металург Запоріжжя призначив нового головного тренера

Сергій Зайцев став новим головним тренером футбольного клубу СК Металург Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба клубу.

До тренерського штабу фахівця також увійшли Андрій Зубченко, Руслан Галігузов та Максим Савватєєв. Наставники розпочинають новий трирічний цикл розвитку, спрямований на поєднання спортивного результату та послідовної роботи клубної вертикалі.

Сам керівник команди отримав завдання боротися за топ-5 у групі, впроваджувати модель 70/30 із пріоритетом на власних вихованців, а також інтегрувати гравців команди U-19 та випускників Академії до основного складу.

Вперше головним тренером Зайцев став у вже розформованому запорізькому Металурзі в 2011 році. З того часу він працював у молдовському Заря Балті, львівських Карпатах та Русі, казахстанському Акжаїку та польській Легіоновії.

Зазначимо, що за підсумками сезону-2025/26 Першої ліги України запорізький Металург посів останнє місце в турнірній таблиці, тому наступного сезону буде виступати в межах Другої ліги в групі Б.

Нагадаємо, що Металург припинив співпрацю з головним тренером команди Сергієм Ковальцем.