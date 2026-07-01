Олександрія підписала трьох гравців Руха

Олександрія підписала контракти з трьома гравцями львівського Руха.

Про це повідомляє пресслужба Олександрії.

Йдеться про захисника Дениса Слюсара, а також півзахисників Остапа Притулу та Юрія Копину. Умови та терміни дії контрактів з гравцями не розголошуються. Вони перейшли на правах вільних агентів.

Це вже четверте підписання Олександрії за середу, 1 липня. Раніше клуб оголосив про повернення вінгера Максима Третьякова.

За підсумками сезону-2025/26 Олександрія вилетіла з УПЛ. У турнірній таблиці команда посіла 15 місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу. Рух у наступному сезоні виступатиме в Другій лізі та відпустив більшу частину гравців першої команди, зробивши ставку на молодих вихованців клубної академії.