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Олександрія підписала трьох гравців Руха

Олег Дідух — 1 липня 2026, 18:37
Олександрія підписала трьох гравців Руха
Денис Слюсар
ФК Рух

Олександрія підписала контракти з трьома гравцями львівського Руха.

Про це повідомляє пресслужба Олександрії.

Йдеться про захисника Дениса Слюсара, а також півзахисників Остапа Притулу та Юрія Копину. Умови та терміни дії контрактів з гравцями не розголошуються. Вони перейшли на правах вільних агентів.

Це вже четверте підписання Олександрії за середу, 1 липня. Раніше клуб оголосив про повернення вінгера Максима Третьякова.

За підсумками сезону-2025/26 Олександрія вилетіла з УПЛ. У турнірній таблиці команда посіла 15 місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу. Рух у наступному сезоні виступатиме в Другій лізі та відпустив більшу частину гравців першої команди, зробивши ставку на молодих вихованців клубної академії.

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