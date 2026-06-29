Олександрія призначила нового спортивного директора

Олександрія оголосила про призначення Сергія Білана на пост нового спортивного директора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Фахівець відповідатиме за селекційну діяльність, формування трансферної політики та координацію взаємодії між керівництвом клубу і тренерським штабом.

З 2017 року Білан відповідав за розвиток дитячо-юнацької школи та академії ФК Минай. У липні 2021 року його було переведено на посаду спортивного директора клубу, де зокрема, співпрацював із теперішнім наставником Олександрії Володимиром Шараном.

У травні Білан був запрошений на посаду нового директора дитячо-юнацької академії київського Динамо. Проте керівництво "біло-синіх" зрештою не затвердило його кандидатуру на зміну Олександру Іщенку.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2025/26 "містяни" залишили Українську Прем'єр-лігу. У турнірній таблиці Олександрія посіла 15-те місце, а в перехідних матчах поступилася Лівому Берегу.

Після цього "містяни" оголосили про завершення співпраці зі спортивним директором Євгенієм Кочергою.