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Рух попрощався з сином ексгравця збірної України

Олег Дідух — 19 червня 2026, 18:02
Рух попрощався з сином ексгравця збірної України
ФК Рух

24-річний захисник Денис Слюсар покинув Рух.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Слюсар покинув Рух на правах вільного агента. Його контракт був розрахований до кінця червня 2026 року та продовжений не буде.

Слюсар потрапив у систему Руху в жовтні 2020 року. В сезоні-2021/22 став чемпіоном України серед юніорів. За основному команду Руху провів 60 матчів у всіх турнірах і забив один гол.

Слюсар є вихованцем іншого львівського клубу, Карпат, у систему якого потрапив у 2016 році. До переходу в Рух встиг провести 2 матчі за першу команду Карпат.

Батьком Дениса Слюсара є колишній гравець Металіста та збірної України Валентин Слюсар.

Раніше Рух оголосив про призначення Богдана Єсипа на посаду головного тренера команди. Наступний сезон львів'яни проведуть у Другій лізі.

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