Будемо готуватися: головний тренер ЛНЗ – про результати жереба відбору до Ліги конференцій
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився враженнями від жеребкування Ліги конференцій, за підсумками якого суперником команди у другому раунді відбору став бельгійський Гент.
Його слова наводить пресслужба клубу.
"До будь-якого суперника потрібно готуватися і грати. Знову ж таки це дебютний для нас сезон єврокубків. Будемо мати змогу перевірити себе на рівні хорошого суперника, з хорошого чемпіонату. Тому нормальні враження, будемо готуватися.
Будемо вивчати його, коли вже безпосередньо вивчимо, то будемо готуватися, але не потрібно забувати, що у нас тільки починаються збори. Потрібно буде готуватися до чемпіонату, а не тільки до єврокубкового суперника".
ЛНЗ за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 посів друге місце, завоювавши срібні медалі першості (60 балів). Черкаський колектив поступився лише чемпіону донецькому Шахтарю (72 очки).
Підопічні Пономарьова випередили житомирське Полісся, яке фінішувало третім, лише на один пункт. В останньому турі УПЛ черкащани мінімально обіграли Оболонь (1:0) й вперше вийшли в єврокубки.