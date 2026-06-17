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Будемо готуватися: головний тренер ЛНЗ – про результати жереба відбору до Ліги конференцій

Володимир Слюсарь — 17 червня 2026, 20:28
Будемо готуватися: головний тренер ЛНЗ – про результати жереба відбору до Ліги конференцій

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився враженнями від жеребкування Ліги конференцій, за підсумками якого суперником команди у другому раунді відбору став бельгійський Гент.

Його слова наводить пресслужба клубу.

"До будь-якого суперника потрібно готуватися і грати. Знову ж таки це дебютний для нас сезон єврокубків. Будемо мати змогу перевірити себе на рівні хорошого суперника, з хорошого чемпіонату. Тому нормальні враження, будемо готуватися.

Будемо вивчати його, коли вже безпосередньо вивчимо, то будемо готуватися, але не потрібно забувати, що у нас тільки починаються збори. Потрібно буде готуватися до чемпіонату, а не тільки до єврокубкового суперника".

ЛНЗ за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 посів друге місце, завоювавши срібні медалі першості (60 балів). Черкаський колектив поступився лише чемпіону донецькому Шахтарю (72 очки).

Підопічні Пономарьова випередили житомирське Полісся, яке фінішувало третім, лише на один пункт. В останньому турі УПЛ черкащани мінімально обіграли Оболонь (1:0) й вперше вийшли в єврокубки.

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