Рух не втратить професійного статусу перед стартом сезону у Другій лізі

Львівський Рух виступив з офіційною заявою щодо майбутнього клубу.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-чорних".

Рух сезон-2026/27 проведе у чемпіонаті України у Другій лізі, де ігрову практику нададуть вихованцям власної академії. При цьому клуб не втратить професійний статус.

Зазначається, що львівський колектив зосередиться на розвитку молоді, зокрема Рух U-19 збереже за собою місце у Національній лізі U-19.

"Незмінно функціонуватимуть і команди Академії Руху. Наразі добігає кінця перший з кількох етапів відбору, тож незабаром "жовто-чорні" підсиляться новими кадрами. У поточній кампанії вихованці Академії Руху блискуче виступили у Про лізі НЛМ, виборовши три чемпіонських титули та бронзові медалі в категорії U-17. І в підсумку Академія "жовто-чорних" тріумфувала в загальному заліку команд Про ліги. А також здобували медалі різного ґатунку на турнірах в Україні та за кордоном молодші команди Академії – U-13, U-12 та U-11. Ці успіхи довели правильність обраного шляху. Тож надалі Рух зосередиться на розвитку молодих талантів і докладе всіх зусиль, щоб Львів став домінантною силою в українському футболі", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що цього року Рух мав грати плейоф за право лишитися в УПЛ, проте клуб вийшов з чемпіонату й наступний сезон гратиме у Другій лізі. У плейоф замість них грала Олександрія, яка поступилася Лівому Берегу й перейшла до Першої ліги.