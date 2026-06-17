Визначилися потенційні суперники ЛНЗ та Полісся в Лізі конференцій
ФК Полісся
Напередодні жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27 визначилися потенційні суперники представників України – ЛНЗ та Полісся.
Організатори турніру поділили 98 команд у Q2 Ліги конференцій на групи. Українські команди потрапили до числа несіяних, а тому в другому раунді кваліфікації зустрінуться з представниками сіяних груп.
Потенційні суперники ЛНЗ:
- Гент (Бельгія)
- ФКСБ Стяуа (Румунія)
- Ноа (Вірменія)
- ГКС Катовіце (Польща)
- Тобол (Казахстан)
Потенційні суперники Полісся:
- Копенгаген (Данія)
- ХІК Хельсінкі (Фінляндія)
- Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
- Переможець пари Карнарвон Таун (Уельс) – Левадія (Естонія)
- ХБ Торсхавн (Фарерські острови)
Київське Динамо у разі поразки від румунської Університаті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи потрапить у сітку Q2 Ліги конференцій.
Потенційні суперники Динамо:
- Брага (Португалія)
- Істанбул Башакшехір (Туреччина)
- Бранн (Норвегія)
- Переможець пари Марсашлокк (Мальта) – Пюнік (Вірменія)
- Сьон (Швейцарія)
Зазначимо, що жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 17 червня у швейцарському Ньоні. Процедура розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Свої поєдинки ЛНЗ та Полісся у Лізі конференцій проведуть 23 і 30 липня.