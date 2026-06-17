Визначилися потенційні суперники ЛНЗ та Полісся в Лізі конференцій

Напередодні жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27 визначилися потенційні суперники представників України – ЛНЗ та Полісся.

Організатори турніру поділили 98 команд у Q2 Ліги конференцій на групи. Українські команди потрапили до числа несіяних, а тому в другому раунді кваліфікації зустрінуться з представниками сіяних груп.

Потенційні суперники ЛНЗ:

Гент (Бельгія)

ФКСБ Стяуа (Румунія)

Ноа (Вірменія)

ГКС Катовіце (Польща)

Тобол (Казахстан)

Потенційні суперники Полісся:

Копенгаген (Данія)

ХІК Хельсінкі (Фінляндія)

Зрінськи (Боснія і Герцеговина)

Переможець пари Карнарвон Таун (Уельс) – Левадія (Естонія)

ХБ Торсхавн (Фарерські острови)

Київське Динамо у разі поразки від румунської Університаті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи потрапить у сітку Q2 Ліги конференцій.

Потенційні суперники Динамо:

Брага (Португалія)

Істанбул Башакшехір (Туреччина)

Бранн (Норвегія)

Переможець пари Марсашлокк (Мальта) – Пюнік (Вірменія)

Сьон (Швейцарія)

Зазначимо, що жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 17 червня у швейцарському Ньоні. Процедура розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Свої поєдинки ЛНЗ та Полісся у Лізі конференцій проведуть 23 і 30 липня.