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Визначилися потенційні суперники ЛНЗ та Полісся в Лізі конференцій

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 11:22
Визначилися потенційні суперники ЛНЗ та Полісся в Лізі конференцій
ФК Полісся

Напередодні жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27 визначилися потенційні суперники представників України – ЛНЗ та Полісся.

Організатори турніру поділили 98 команд у Q2 Ліги конференцій на групи. Українські команди потрапили до числа несіяних, а тому в другому раунді кваліфікації зустрінуться з представниками сіяних груп.

Потенційні суперники ЛНЗ:

  • Гент (Бельгія)
  • ФКСБ Стяуа (Румунія)
  • Ноа (Вірменія)
  • ГКС Катовіце (Польща)
  • Тобол (Казахстан)

Потенційні суперники Полісся:

  • Копенгаген (Данія)
  • ХІК Хельсінкі (Фінляндія)
  • Зрінськи (Боснія і Герцеговина)
  • Переможець пари Карнарвон Таун (Уельс) – Левадія (Естонія)
  • ХБ Торсхавн (Фарерські острови)

Київське Динамо у разі поразки від румунської Університаті у першому раунді кваліфікації Ліги Європи потрапить у сітку Q2 Ліги конференцій.

Потенційні суперники Динамо:

  • Брага (Португалія)
  • Істанбул Башакшехір (Туреччина)
  • Бранн (Норвегія)
  • Переможець пари Марсашлокк (Мальта) – Пюнік (Вірменія)
  • Сьон (Швейцарія)

Зазначимо, що жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудеться 17 червня у швейцарському Ньоні. Процедура розпочнеться о 15:00 за київським часом.

Свої поєдинки ЛНЗ та Полісся у Лізі конференцій проведуть 23 і 30 липня.

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