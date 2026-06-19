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Динамо Загреб, Хайдук і не тільки: ЛНЗ назвав спаринг-партнерів на зборах в Словенії

Олексій Мурзак — 19 червня 2026, 20:15
Динамо Загреб, Хайдук і не тільки: ЛНЗ назвав спаринг-партнерів на зборах в Словенії
ФК ЛНЗ

ЛНЗ проведе 7 контрольних поєдинків на зборах в Словенії.

Суперників та календар оприлюднила пресслужба черкаського клубу.

Календар спарингів ЛНЗ на зборах

  • 27.06 – Хайдук (Хорватія)
  • 30.06 – Штурм (Австрія)
  • 5.07 – Копер (Словенія)
  • 11.07 – Олімпія (Словенія) / МТК Будапешт (Угорщина)
  • 14.07 – Динамо Загреб (Хорватія)
  • 16.07 – Гезтепе (Туреччина)

Інформація щодо трансляції буде повідомлятися перед кожним матчем.

Як відомо, суперником ЛНЗ по дебютному єврокубковому протистоянню в історії клубу став бельгійський Гент.

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