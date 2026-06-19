Динамо Загреб, Хайдук і не тільки: ЛНЗ назвав спаринг-партнерів на зборах в Словенії

ЛНЗ проведе 7 контрольних поєдинків на зборах в Словенії.

Суперників та календар оприлюднила пресслужба черкаського клубу.

Календар спарингів ЛНЗ на зборах

27.06 – Хайдук (Хорватія)

30.06 – Штурм (Австрія)

5.07 – Копер (Словенія)

11.07 – Олімпія (Словенія) / МТК Будапешт (Угорщина)

14.07 – Динамо Загреб (Хорватія)

16.07 – Гезтепе (Туреччина)

Інформація щодо трансляції буде повідомлятися перед кожним матчем.

Як відомо, суперником ЛНЗ по дебютному єврокубковому протистоянню в історії клубу став бельгійський Гент.