Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Рух попрощався з одним із найдосвідченіших гравців команди

Сергій Шаховець — 22 червня 2026, 17:07
Рух попрощався з одним із найдосвідченіших гравців команди
Василь Руніч
ФК Рух Львів

Український вінгер Василь Руніч залишив львівський Рух.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"ФК Рух дякує Василю Рунічу за тривалу та плідну співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Руніч приєднався до "жовто-чорних" влітку 2020 року. За цей час він провів 112 матчів за основний склад Руху на клубному рівні, забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. Більше за нього за львів'ян зіграли лише три гравці: Юрій Климчук (135), Юрій Копина (130) і Остап Притула (123).

У минулому сезоні Руніч 24 рази виходив на поле та відзначився двома асистами. Також він провів 3 матчі за Рух-2, у яких забив 4 м'ячі.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 26-річного вінгера у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Рух відмовився від перехідних матчів за місце в УПЛ, хоча посів 14 місце за підсумками чемпіонату УПЛ-2025/26. У наступному сезоні "жовто-чорні" виступатимуть у Другій лізі.

Новим головним тренером команди став Богдан Єсип, який замінив на цій посаді Івана Федика. Команду вже залишили 10 гравців основного складу.

Рух Львів Футбольні трансфери

Рух Львів

Рух попрощався з сином ексгравця збірної України
Рух призначив нового головного тренера
Рух не втратить професійного статусу перед стартом сезону у Другій лізі
Чотири орендовані гравці Руха покинули команду
Рух оголосив про відхід головного тренера

Останні новини