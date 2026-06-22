Рух попрощався з одним із найдосвідченіших гравців команди

Український вінгер Василь Руніч залишив львівський Рух.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

"ФК Рух дякує Василю Рунічу за тривалу та плідну співпрацю і бажає успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Руніч приєднався до "жовто-чорних" влітку 2020 року. За цей час він провів 112 матчів за основний склад Руху на клубному рівні, забив 8 голів і віддав 4 результативні передачі. Більше за нього за львів'ян зіграли лише три гравці: Юрій Климчук (135), Юрій Копина (130) і Остап Притула (123).

У минулому сезоні Руніч 24 рази виходив на поле та відзначився двома асистами. Також він провів 3 матчі за Рух-2, у яких забив 4 м'ячі.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 26-річного вінгера у 400 тисяч євро.

Нагадаємо, що Рух відмовився від перехідних матчів за місце в УПЛ, хоча посів 14 місце за підсумками чемпіонату УПЛ-2025/26. У наступному сезоні "жовто-чорні" виступатимуть у Другій лізі.

Новим головним тренером команди став Богдан Єсип, який замінив на цій посаді Івана Федика. Команду вже залишили 10 гравців основного складу.