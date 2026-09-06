Збірна Алжиру знайшла собі нового тренера після вильоту з ЧС-2026

48-річний фахівець Брагім Гемдані очолив національну збірну Алжиру.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Терміни співпраці та фінансові деталі угоди не розголошуються. Відомо, що його помічником призначили Антара Яхія, а генеральним менеджером команди став Мусса Саїб.

Гемдані замінив на цій посаді Владіміра Петковича, який покинув збірну після того, як "лиси пустелі" вилетіли в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 від Швейцарії (0:2).

Зазначимо, що новоспечений наставник раніше працював тренером молодіжної збірної Алжиру упродовж літа цього року.

Додамо, що як гравець Гемдані провів на клубному рівні 322 матчі, у яких відзначився 9 голами та 4 асистами, виступаючи за такі команди, як Расінг, Канн, Страсбург, Марсель та Рейнджерс.

Саме у складі "ведмедів" експівзахисник виграв Кубок Шотландії та Кубок шотландської ліги.

Нагадаємо, що напередодні збірну Гани знову очолив португальський фахівець Карлуш Кейруш, який подав у відставку близько двох місяців тому.