Тренера збірної Алжиру звільнять – ЗМІ

Головний тренер збірної Алжиру Владімір Петкович незабаром буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

За його інформацією, керівництво Федерації футболу Алжиру не задоволене роботою 62-річного боснійського фахівця та збирається відправити його у відставку після вильоту в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 від Швейцарії.

Лише перед мундіалем контракт із Петковичем був продовжений до літа 2028 року, тому звільнення тренера може дорого обійтися алжирцям. Утім, вони сподіваються, що з боснійцем вдасться домовитися щодо розірвання контракту за обопільною згодою без виплати компенсації.

Петкович очолює збірну Алжиру з лютого 2024 року. За цей час провів на чолі команди 45 матчів, у яких здобув 30 перемог і зазнав 5 поразок.