Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Тренера збірної Алжиру звільнять – ЗМІ

Олег Дідух — 4 липня 2026, 17:25
Тренера збірної Алжиру звільнять – ЗМІ
Владімір Петкович
Getty Images

Головний тренер збірної Алжиру Владімір Петкович незабаром буде звільнений зі своєї посади.

Про це повідомляє Ромен Моліна.

За його інформацією, керівництво Федерації футболу Алжиру не задоволене роботою 62-річного боснійського фахівця та збирається відправити його у відставку після вильоту в 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 від Швейцарії.

Лише перед мундіалем контракт із Петковичем був продовжений до літа 2028 року, тому звільнення тренера може дорого обійтися алжирцям. Утім, вони сподіваються, що з боснійцем вдасться домовитися щодо розірвання контракту за обопільною згодою без виплати компенсації.

Петкович очолює збірну Алжиру з лютого 2024 року. За цей час провів на чолі команди 45 матчів, у яких здобув 30 перемог і зазнав 5 поразок.

Петкович Чемпіонат світу-2026 з футболу Збірна Алжиру з футболу

Петкович

Петкович залишив збірну Швейцарії і очолив Бордо
Динамо цікавиться нападником збірної Хорватії
Тренер збірної Швейцарії надіється зіграти матч з Україною
Петкович: Потрібно перемагати українців у будь-якому випадку
Тренер збірної Швейцарії: Був страх перед початком підготовки до матчів з Україною

Останні новини