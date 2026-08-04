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Чергова збірна попрощалась із тренером після ЧС-2026

Денис Іваненко — 4 серпня 2026, 11:16
Чергова збірна попрощалась із тренером після ЧС-2026
Владімір Петкович
Getty Images

Владімір Петкович і його тренерський штаб залишили збірну Алжиру після чемпіонату світу-2026.

Про це повідомила місцева федерація футболу.

На мундіалі африканська команда під керівництвом 62-річного наставника пробилася до плейоф, посівши третє місце в групі J з Аргентиною, Австрією та Йорданією. В 1/16 фіналу алжирці завершили виступи, поступившись Швейцарії з рахунком 0:2.

Зазначимо, що Петкович очолював "лисів пустелі" із 29 лютого 2024 року. Під його керівництвом збірна провела 33 матчі, у яких здобула 23 перемоги, а також по п'ять разів зіграла внічию та поступилась.

Цікаво, що перед стартом турніру сторони домовилися про новий контракт до кінця липня 2028 року. Проте після завершення ЧС-2026 вирішили припинити співпрацю за обопільною згодою.

Нагадаємо, що це вже далеко не перша тренерська відставка після мундіалю в національних командах, які брали участь у турнірі. Раніше про відхід своїх наставників повідомили збірні Бельгії, Сенегалу, Хорватії, Мексики, Португалії, Гани, Тунісу, Німеччини, Еквадору, Нідерландів, Чехії, Південної Кореї, Шотландії та Франції.

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