Марез завершив кар'єру в збірній Алжиру після вильоту з ЧС-2026

Капітан збірної Алжиру Ріяд Марез ухвалив рішення припинити виступи за національну команду.

Про це повідомляє Globo Esporte.

35-річний футболіст підтвердив своє рішення одразу після завершення матчу зі Швейцарією (0:2).

"Так. Це був не лише мій останній матч на чемпіонаті світу. Це був мій останній матч за збірну", – заявив Марез.

Нинішній лідер саудівського Аль-Ахлі дебютував за національну команду ще у 2014 році й відтоді провів у її футболці 119 поєдинків. На його рахунку 40 голів та 45 асистів. Разом із командою Ріяд тріумфував на Кубку африканських націй у 2019 році.

Нагадаємо, вже сформувалось шість пар 1/8 фіналу ЧС-2026.