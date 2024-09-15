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Артета: Коли Тоттенгем сягає фінальної третини поля, його дуже складно зупинити, бо він діє організовано

Володимир Кук — 15 вересня, 19:34
Артета: Коли Тоттенгем сягає фінальної третини поля, його дуже складно зупинити, бо він діє організовано
Мікель Артета
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Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Тоттенгемом (1:0) в матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги, та заявив, що "шпор" важко зупинити, коли вони сягають фінальної третини поля.

Його слова передає BBC.

"Після паузи на матчі збірних ми мали кілька втрат, і команда чудово відреагувала. Це демонструє зрілість команди.

Коли Тоттенгем сягає фінальної третини поля, його дуже складно зупинити, бо він діє організовано. Нам не вистачало ключових футболістів і довелося на це реагувати. Я дуже задоволений.

Нам довелося адаптуватися та залучити гравців з іншими якостями. Я сподівався, що вони щось зроблять із м’ячем, і вони зробили. Іноді грали навіть краще за інших.

Коли треба було глибше оборонятися, ми успішно з цим справлялися. Є що покращити, але ми здобули чергову перемогу на цьому полі, і вона дуже важлива. Знаю, якої думки про це наші фанати. Насолоджуймось", – сказав Артета.

Для Арсенала цей матч став 5 поспіль, у якому "каноніри" не програють в особистих зустрічах з Тоттенгемом. Вони здобули 4 перемоги та 1 раз зіграли у нічию.

Востаннє "шпори" перемагали у дербі у травні 2022 року. Матч закінчився з рахунком (3:0).

Нагадаємо, що напередодні поєдинку, українець Олександр Зінченко отримав пошкодження.

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