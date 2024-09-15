Зінченко пропустить матч проти Тоттенгема через травму гомілки

Гравець збірної України Олександр Зінченко не зіграє за Арсенал у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема через травму гомілки.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

27-річний футболіст цього сезону зіграв за лондонський клуб 2 матчі в АПЛ. На полі він загалом відіграв 79 хвилин.

Martin Odegaard and Oleksandr Zinchenko miss out on the squad with ankle and calf injuries respectively. — Arsenal (@Arsenal) September 15, 2024

Зінченко приєднався до Арсенала влітку 2022 року. За нього Ман Сіті отримав 35 млн євро.

Після трьох турів команда Артети має 7 очок. Їх принциповий суперник здобув лише 4 очки.