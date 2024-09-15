Зінченко пропустить матч проти Тоттенгема через травму гомілки
Олександр Зінченко
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Гравець збірної України Олександр Зінченко не зіграє за Арсенал у матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Тоттенгема через травму гомілки.
Про це повідомила пресслужба "канонірів".
27-річний футболіст цього сезону зіграв за лондонський клуб 2 матчі в АПЛ. На полі він загалом відіграв 79 хвилин.
Зінченко приєднався до Арсенала влітку 2022 року. За нього Ман Сіті отримав 35 млн євро.
Після трьох турів команда Артети має 7 очок. Їх принциповий суперник здобув лише 4 очки.