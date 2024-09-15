Гол Габріела приніс перемогу Арсеналу над Тоттенгемом у 4 турі АПЛ

Сьогодні, 15 вересня, відбулися два матчі 4 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Безумовно, центральна гра дня, а то і всього туру, пройшла у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем Хотсупр Стедум", де Тоттенгем приймав Арсенал.

Гра між принциповими суперниками видалася багатою на жовті картки – Джарред Джиллетт загалом показав 8 гірчичників. А от гол був лише один – бразилець Габріель головою замкнув подачу Сака з кутового.

До кінця матчу "шпори" не зуміли врятувати нічию. Зазначимо, що Олександр Зінченко не потрапив навіть до заявки на гру через травму гомілки.

Чемпіонат Англії – АПЛ сезон 2024/25

4 тур, 15 вересня

Тоттенгем – Арсенал 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Габріел (64)

О 18:30 розпочнеться ще один матч 4 туру Вулвергемптон – Ньюкасл

Нагадаємо, напередодні Евертон поступився Астон Віллі, український захисник Віталій Миколенко у цьому матчі отримав травму, та був замінений на 24 хвилині. Борнмут Іллі Забарного поступився Челсі Михайла Мудрика. З результатами решти матчів можна ознайомитися тут.

Наразі турнірну таблицю очолює Манчестер Сіті, в активі команди 12 очок після чотирьох перемог, останнє місце рейтингу займає Евертон – в "ірисок" 0 балів і чотири поразки.