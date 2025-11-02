Тренер Ноттінгем Форест закликав до розширення впливу VAR через скандальний гол Манчестер Юнайтед

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч вимагає, щоб відбулися зміни щодо використання VAR у матчах АПЛ.

Слова 54-річного англійця наводить The Athletic.

Вчора, 1 листопада, Ноттінгем Форест зіграв унічию з Манчестер Юнайтед (2:2) в межах 11 туру АПЛ. І один з моментів цього поєдинку розлютив Дайча.

На 34-й хвилині арбітр призначив кутовий на користь манкуніанців після того, як м'яч не повністю залишив межі поля від гравця "лісників". Цей кутовий призвів до голу Каземіро, який відкрив рахунок. Оскільки VAR не міг втрутитися через обмежені права використання, гол був зарахований.

Схожа ситуація відбулася минулого тижня, коли Борнмут забив Ноттінгему гол з кутового, хоча м'яч залишив межі поля від гравця "вишень".

"Це має змінитися. Це вже другий випадок за тиждень. Два неправильних рішення пішли проти нас за тиждень. Важко, коли в цьому клубі багато галасу навколо кутових, а потім вони дають кутові, які ними не є. У нас був один минулого тижня, один цього тижня. Команді дуже важко приймати ці рішення. Ми говоримо про різницю у футболі, ми говоримо про VAR, чому його не використовують? Минулого тижня було дуже погане рішення – гол з кутового. Цього тижня було дуже погане рішення – гол з кутового. Що ж, тоді включіть VAR, бо потрібно вісім секунд, щоб сказати "м'яч залишився" або "м'яч вийшов" за межі поля", – сказав Дайч.

Англійський фахівець і раніше говорив про необхідність розширити повноваження VAR.

"Вони сказали: "Рішення ухвалене". Я сказав: "Це нормально, але він (арбітр) перебуває на відстані 78 ярдів, тож має бути певний шанс на перевагу на користь захисника. Чому ви даєте перевагу команді, яка атакує, я не розумію. Якщо в будь-якому разі є перевага сумніву, то чому ви так робите? Я знаю, що Прем'єр-ліга хоче більше голів, і вболівальники хочуть більше голів, але зрештою це багато чого вирішує. Ми боремося за своє життя, щоб піднятися в турнірній таблиці. У таких випадках ви не хочете, щоб вони грали проти вас. VAR, я не знаю, чому його не використовують для таких речей, якщо це призводить безпосередньо до голу, що й сталося".

Після 11 зіграних турів Ноттінгем Форест посідає вісімнадцяте місце турнірної таблиці АПЛ, маючи в активі шість очок.

У матчі проти Манчестер Юнайтед не грав хавбек збірної України Олександр Зінченко. За словами Дайча, відновлення українського футболіста потребує більше часу, ніж здавалося раніше.