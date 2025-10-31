Дайч: Відновлення Зінченка займе більше часу, ніж ми думали

Головний тренер Ноттінгем Форест Шон Дайч заявив, що терміни відновлення Олександра Зінченка від травми можуть затягнутися.

Про це фахівець заявив напередодні матчу 10 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Характер пошкодження українця досі невідомий, проте українець не зможе зіграти в найближчому матчі Прем'єр-ліги.

"Зінченко наразі не готовий, на жаль, і відновлення займе більше часу, ніж ми думали", – заявив Дайч на пресконференції.

Нагадаємо, що український футболіст зазнав пошкодження в матчі 3 туру основного етапу Ліги Європи проти Порту. Українця замінили наприкінці першого тайму.

Загалом у нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів 6 матчів в усіх турнірах, гольовими діями не відзначався.