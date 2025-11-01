Арсенал обіграв Бернлі, Манчестер Юнайтед розписав мирову з Ноттінгемом у 10 турі АПЛ

У суботу, 1 листопада, відбулись матчі у межах 10 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Лідер чемпіонату – лондонський Арсенал здобув впевнену виїзну перемогу над Бернлі завдяки голам Дьокереша та Райма. Розгромні перемоги одержали Брайтон над Лідсом та Фулгем над Вулвергемптоном.

Манчестер Юнайтед не зміг здобути четверту поспіль перемогу в чемпіонаті, звівши внічию поєдинок з аутсайдером ліги – Ноттінгемом. Зазначимо, що український захисник Форест Олександр Зінченко пропускав гру через травму.

Крістал Пелес вдома обіграв Брентфорд Єгора Ярмолюка. Український півзахисник розпочав зустріч у стартовому складі та був замінений на 68-й хвилині.

Чемпіонат Англії – АПЛ

10 тур, 1 листопада

Бернлі – Арсенал 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 14 Дьокереш, 0:2 – 35 Райс

Брайтон – Лідс 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Велбек, 2:0 – 64 Гомес, 3:0 – Гомес

Крістал Пелес – Брентфорд 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 30 Матета, 2:0 – 51 Коллінз

Ноттінгем – Манчестер Юнайтед 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 34 Каземіро, 1:1 – 48 Гіббс-Вайт, 2:1 – 50 Савона, 2:2 – 81 Діалло

Фулгем – Вулвергемптон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Сессеньйон, 2:0 – 62 Вілсон, 3:0 – 73 Москера (автогол)

Вилучення: 36 Агбаду

19:30 Тоттенгем – Челсі

22:00 Ліверпуль – Астон Вілла

Напередодні повідомлялося, що хавбек Ноттінгем Форест Елліот Андерсон привернув до себе увагу Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.