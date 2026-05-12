Тоттенгем втратив очки в матчі з Лідсом та знову наблизився до зони вильоту

У понеділок, 11 травня, відбувся заключний матч англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26, у якому Тоттенгем вдома зіграв унічию з Лідсом.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Рахунок на старті другого тайму відкрив Тель, який вивів господарів вперед. Перевага "шпор" протрималася до 74-ї хвилини, поки вони не привезли на власні ворота пенальті, який реалізував Калверт-Льюїн.

Більше команди не забивали, попри те, що арбітр компенсував майже 16 хвилин часу, а Тоттенгем знову погіршив своє турнірне становище, адже від зони перехідних матчів його відокремлює лише 2 залікових бали.

Чемпіонат Англії – АПЛ

36 тур, 11 травня

Тоттенгем – Лідс 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 50 Тель, 1:1 – 74 Калверт-Льюїн (пен)

Напередодні Евертон із Миколенком зіграв внічию з Крістал Пелес, водночас Арсенал вирвав перемогу у Вест Гема.