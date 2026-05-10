Миколенко допоміг Евертону зіграти внічию з Крістал Пелес у 36 турі АПЛ

Недільний ігровий день 36 туру АПЛ розпочався із трьох нічиї у матчах, які проходили паралельно. Ноттінгем Форест врятувався від домашньої поразки у матчі проти Ньюкасла. Бернлі, який достроково вилетів у Чемпіоншип, несподівано відібрав очки у претендента на зону Ліги чемпіонів, Астон Віллу.

Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч проти Крістал Пелес і провів на полі всі 90 хвилин, допомігши своїй команді зіграти внічию 2:2 із фіналістом Ліги конференцій.

Чемпіонат Англії – АПЛ

36 тур, 10 травня

Бернлі – Астон Вілла – 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Ентоні, 1:1 – 42 Барклі, 1:2 – 56 Воткінс, 2:2 – 59 Флеммінг

Крістал Пелес – Евертон – 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 6 Тарковскі, 1:1 – 34 Сарр, 1:2 – 47 Бету, 2:2 – 77 Матета

Ноттінгем Форест – Ньюкасл – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 74 Барнс, 1:1 – 88 Андерсон

Ігровий день завершиться матчем між Вест Гемом і Арсеналом, який розпочнеться о 18:30 за київським часом. Напередодні Манчестер Сіті розгромив Брентфорд Єгора Ярмолюка з рахунком 3:0.