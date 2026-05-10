Вест Гем – Арсенал. Де і коли дивитися матч 36 туру АПЛ

У неділю, 10 травня, на "Лондон Стедіум" відбудеться матч 36 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Вест Гем прийматиме Арсенал.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на каналі Setanta Sports. Початок о 18:30 за київським часом.

Востаннє команди зустрічалися між собою 4 жовтня 2025 року. Тоді підопічні Мікеля Артети здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Вест Гем веде боротьбу за виживання та посідає 18 місце в турнірній таблиці, а Арсенал є лідером. "Каноніри" випереджають Манчестер Сіті на два залікові бали.

До речі, на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "каноніри", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,61. Нічия – 4,25. Виграш господарів – 5,33.

