Я бачу себе готовим: тренер Циганкова та Ваната – про можливість очолити Манчестер Сіті

Головний тренер каталонської Жирони Мічел Санчес заявив, що відчуває себе готовим зробити наступний крок у кар'єрі, зокрема очолити такий клуб, як англійський Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Відповідаючи на запитання про можливість роботи в англійському клубі, він сказав:

"Я справді бачу себе готовим, я бачу себе готовим тренувати будь-яку команду. Не знаю, чи вони це бачать. Очевидно, це не те саме, але я вмію пристосовуватися і хочу це пережити".

Зазначимо, наразі "біло-червоні" під керівництвом Мічела посідають 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи в активі 34 очки після 28 зіграних турів.

Нагадаємо, напередодні Жирона здобула перемогу над Атлетиком Більбао в 28-му турі Ла Ліги з рахунком 3:0, після якої Мічел відзначив гру українського правого вінгера Віктора Циганкова, який віддав дві результативні передачі.

Водночас Манчестер Сіті під керівництвом Жузепа Гвардіоли вилетів із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, зазнавши двох поразок від мадридського Реала з рахунками 0:3 на виїзді та 1:2 на власному полі.