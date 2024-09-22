Мічел — про матч з Валенсією: Ця поразка була незаслуженою

Головний тренер Жирони Мічел Санчес прокоментував поразку від Валенсії (0:2) в 6-му турі Ла Ліги сезону-2024/25 та заявив, що його команда програла незаслужено.

Його слова передає Mundo Deportivo.

"Ми зіграли слабкий матч, але це була гра, що мала закінчитися внічию. Ми повинні були спробувати вирішити проблеми раніше і піти глибше, створюючи відчуття небезпеки для Валенсії.

У нас можуть бути такі невдачі, як ті, що сталися, але ми повинні більше працювати з м’ячем. Це наша нова реальність, ми далекі від свого уявлення про гру в плані атаки. Ця поразка була незаслуженою", — сказав Санчес.