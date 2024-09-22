Реал Луніна декласував Еспаньйол, Валенсія перемогла Жирону Циганкова у матчі 6 туру Ла Ліги

Сьогодні, 21 вересня, відбулись матчі 6 туру іспанської Ла Ліги.

Реал Андрія Луніна попри автогол Тібо Куртуа декласував Еспаньйол. Жирона Віктора Циганкова програла Валенсії. Це третя поспіль поразка для каталонців. Циганков на полі не з'явився.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

6 тур, 21 вересня

Вальядолід – Реал Сосьєдад 0:0 (0:0)

Осасуна – Лас Пальмас 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 – Будімір 39, 1:1 – Молейро 41, 2:1 – Орос 60

Валенсія – Жирона 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 – Ріоха 56, 2:0 – Гомес 58

Реал Мадрид – Еспаньйол 4:1 (0:0)

Голи: 0:1 – Куртуа 54 (автогол), 1:1 – Карвахаль 58, 2:1 – Родріго 75, 3:1 – Вінісіус Жуніор, 4:1 – Мбаппе 90 (пенальті)