Сербія — Україна 1:0: огляд матчу юнацьких збірних на Євро-2024
Збірна України U-17 поступилася Сербії U-17 у матчі 1 туру юнацького Євро-2024.
Чемпіонат Європи
1 тур, 20 травня
Сербія U-17 — Україна U-17 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 2 Макевич
Україна U-17: Макаренко, Стрільчук, Дігтярь, Третяк, Шелекета, Драган (Сорока 46), Оличенко (Вакулюк 64), Люсін (Редушко 46), Бондар (Денісов 64), Степанов, Богданов, (Попов 77)
Сербія U-17: Йованович, Бубаня, Роганович, Мілосавлєчив, Стоянович, Макевич, Василич, Костич (Дам’янович 68), Костов, Младенович (Джорджевич 71), Цветкович (Премович 86)
Попередження: Бубаня 38, Младенович 40, Редушко 46, Стрільчук 61, Мілосавлєвич 68, Костов 90+5
Наступний матч на Євро-2024 юнацька збірна України проведе у четвер, 23 травня, проти Чехії. У третьому турі "жовто-сині" зустрінуться з Кіпром.