Ребров: Молдова заслуговувала на більше, ніж четверте місце в групі

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що Молдова заслуговувала на більше, ніж четверте місце в групі кваліфікації Євро-2024.

Про це він розповів на передматчевій пресконференції.

"Це дуже міцна команда. Я бачив їхню гру проти Польщі, коли вони програвали 0:2 і вирвали перемогу. Я вважаю, що це дуже сильна команда.

Вони посіли четверте місце в групі, але я вважаю, що заслуговували на більше. Я впевнений, що завтра ми будемо дуже серйозні, тим паче це остання зустріч для нас перед стартом Євро", — сказав наставник.

Завершальний поєдинок в межах підготовки до Євро-2024 проти Молдови відбудеться у вівторок, 11 червня, у Кишиневі. Початок гри запланований на 19:00 за київським часом.

У першому контрольному матчі підопічні Сергія Реброва зіграли внічию з Німеччиною, а в другому поступилися Польщі з рахунком 3:1.

На груповому етапі чемпіонату Європи українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Нагадаємо, збірна України пробилася на Євро-2024 через плей-оф. Спершу "жовто-сині" видали суперкамбек проти Боснії і Герцеговини, а потім здобули вольову перемогу над Ісландією.