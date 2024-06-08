Ребров: Непогано грали, але пропустили 2 голи зі стандартів

Головний тренер збірної України підсумував товариську гру проти команди Польщі, у якій його підопічні поступилися з рахунком 3:1. Єдиний гол за "синьо-жовтих" на рахунку Артема Довбика.

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— Розуміємо, що будь-яка товариська гра зараз сприймається, як інформативна, чи вистачило вам сьогодні інформації після цієї гри?

— Так, вистачило. Я не можу сказати, що ми дуже погано грали, але ми програли усі стандарти, боротьбу. Футбол — це компоненти, якщо ти програєш якомусь із них, ти можеш програти гру.

— Що було позитивного в матчі, що побачили?

— Багато чого позитивного. Я вважаю, що це вже важливий досвід для нас перед Євро. Зараз передивимося гру, я впевнений, що зробимо висновки.

— Ви кажете про стандарти, саме це було тим, що не вдалося сьогодні?

— Я думаю так, ми пропустили два голи з кутових. Були дуже небезпечні моменти й у другому таймі з кутових, тому треба працювати. Ми знаємо, які у нас є проблеми, але ми працюємо.

— Здалося, що у другому таймі було більше домінування на полі суперника, ніж у першому.

— У першому теж. Я вважаю, що ми непогано контролювали м’яч, але в першому таймі не було достатньо відкривань за спину, тому ми не отримували. Як ми забили м’яч, як вийшли віч-на-віч. Треба більше таких моментів, не тільки контролювати м’яч. У другому таймі ми вже програвали 3:1 та показували швидший футбол, думаю, створювали моменти.

— Експериментальна зв'язка Таловєров-Бондар. Як оціните?

— Вони вперше грають у старті, було не просто виходити. Я вважаю, що вони віддали все на полі, але були помилки, вони й будуть. На то ми й робимо ці матчі. Як я казав раніше, я задоволений, що у нас є три гри, де ми можемо помилятися, виправляти. Основне буде на Євро.

— У другому таймі більше завдання було відігратися чи відпрацювати моменти?

— Якщо кажуть, що результат не важливий, я думаю, що це не так. Ви бачили, гравці не хотіли програвати, тому вони йшли вперед та намагалися вирвати моменти. Але те ж саме, були помилки, коли Польща виходила в контратаки. Це гра, ми проаналізуємо та підготуємося.

— Довбик став Левом матчу, як оціните гру Артема сьогодні?

— Молодець, забив м’яч. Але, я вважаю, що ця гра не про лева матчу.

— Пробуєте різні склади, схеми, експерименти, на гру з Молдовою можна очікувати якийсь наближений склад на Євро чи це буде загадка для всіх?

— Подивимося.