Збірна України оголосила остаточну заявку на Євро-2024

Визначився склад футболістів, яких головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав на Євро-2024.

Заявка збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид);

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Тимчик ( Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Олександр Сваток (СК Дніпро-1), Максим Таловєров (ЛАСК Лінц, Австрія), Богдан Михайліченко (Полісся Житомир);

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Володимир Бражко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Малиновський (Дженоа Генуя, Італія);

Нападники: Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Європейська першість пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня. Вже відомі всі його учасники та навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

На груповому етапі українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

Нагадаємо, у межах підготовки до Євро-2024 збірна України провела два спаринги. У першому команда зіграла внічию з Німеччиною, а в другому поступилась Польщі.

11 червня Україна проведе останній товариський матч проти Молдови.