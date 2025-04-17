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Зоц: В усіх буде можливість поїхати на Кубок світу

Олег Дідух — 17 квітня 2025, 14:43
Зоц: В усіх буде можливість поїхати на Кубок світу
Микола Зоц
Biathlon.com.ua/Eugen Tarasenko

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц запевнив, що спортсменки зі складу Б на наступний сезон матимуть шанси виступити на Кубку світу.

Фахівця цитує Суспільне.

"І Люба Кип'яченкова, і Аня Кривонос, і Іра Петренко чи інші дівчата з команди Б — не треба сприймати, що ми їх відправили у якесь заслання. У них буде можливість. Те, що команда Б готується з весни і їздитиме на Кубки IBU, а команда А їде на Кубки світу — це не буде зовсім так виглядати.

Коли у листопаді буде останнє відбіркове контрольне тестування, в усіх буде можливість, хто нормально провів літній підготовчий період, на цих контрольних тренуваннях показати себе і поїхати на Кубки світу. А ті, хто не буде у кращій спортивній формі, але з команди А — поїдуть на Кубки IBU", – заявив Зоц.

Раніше тренер пояснив, чому відправив у команду Б Ірину Петренко. Склади збірної України на сезон-2025/26 були затверджені 15 квітня.

збірна України з біатлону Микола Зоц

Микола Зоц

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