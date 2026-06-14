Тренер збірної Туреччини: Ми перепробували все, але не змогли забити Австралії

Головний тренер збірної Туреччини Вінченцо Монтелла поділився враженнями від матчу першого туру чемпіонату світу-2026 проти Австралії.

Слова італійського фахівця наводить Fanatik.

"Матч склався тактично не так, як ми очікували. Ми знали, що вони будуть глибоко оборонятися і чекати на свої шанси. Також вони добре використали контратаки. Ми пропустили два м'ячі, і це нас дуже засмучує. Ми показали командний дух на полі, грали із серцем. Якщо продовжимо діяти так само, почнемо отримувати бажані результати. У наступному матчі ми зіграємо краще. Ми перепробували все, але не змогли забити. Якби нам вдалося відкрити рахунок, усе було б зовсім інакше.

У нас було 30 ударів. Якщо удача не на твоєму боці, ти програєш. Ми були дуже близькі до гола, але не змогли зламати їхню оборону. Вони мають дуже високих футболістів, проти такого суперника непросто грати. Коли програєш, потрібно приймати будь-яку критику, навіть якщо вона несправедлива. Не варто одразу критикувати команду лише тому, що ми не забиваємо. Давайте не будемо цього робити", – заявив Монтелла.