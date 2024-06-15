Тренер Швейцарії: Наступного тижня ми повинні зіграти краще

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін вважає, що його команда зіграла недосконало в переможному матчі першого туру Євро-2024 проти Угорщини (3:1).

Його слова передає УЄФА.

"Сьогодні ми могли насолоджуватися цією чудовою атмосферою з усіма нашими вболівальниками. Як тренер я маю роль у створенні атмосфери серед гравців.

Я порівнюю футбол з шахами, і сьогодні ми обрали правильну тактику. Ми використали цю схему не просто так. Ми зосередилися на тому, щоб максимально використати наші сили, і в першому таймі ми дуже ускладнили життя нашим суперникам. Ми думали, що вони випустять Боллу, щоб тиснути на нас, і ми дійсно опинилися під тиском, але у нас були свіжі форварди, які могли вийти і тримати м'яч.

Наступної середи буде зовсім інша гра. Важливо, що ми виграли першу гру, але я не був задоволений нашим другим таймом, тому ми повинні зіграти краще наступного тижня. Фантастично бачити, скільки швейцарців було сьогодні на стадіоні", — сказав наставник.

Нагадаємо, їхні суперники по групі А Німеччина та Шотландія зіграли свій матч раніше. Він завершився розгромною перемогою господарів турніру.