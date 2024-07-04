Якін — про матч проти Англії: Цікаво як вони організують свою атаку

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін сказав, що йому цікаво як англійці організують атаку в матчі 1/4 фіналу Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Це буде зовсім інша гра, порівняно з матчем проти Італії. Італійці активно змінювали позиції, і ми розуміли, що в цьому є наш шанс. Англія грає у вертикальний футбол. Якщо увімкнемо хороший пресинг, то їм буде складно вкотитися в гру. Вони активно залучають крайніх захисників, і це може спричинити несподівані наслідки. Вони також добре знають, як любимо атакувати ми самі. І нам дуже цікаво побачити, як вони вирішать організувати свою атаку", — сказав тренер.

Нагадаємо, у чвертьфіналі швейцарці, які перемогли Італію, зустрінуться зі збірною Англії, яка вибила Словаччину в 1/8 фіналу Євро-2024.