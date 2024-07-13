Збірна Швейцарії продовжила контракт з головним тренером

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін підписав з командою нову угоду.

Про це повідомляє Швейцарський футбольний союз.

Також новий контракт отримав його асистент — Джорджіо Контіні. Щоправда, деталі договорів не розголошуються.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи швейцарці поступилися Англії в серії післяматчевих пенальті. Таким чином Швейцарія завершила виступи на Євро-2024 без жодної поразки в основний час (2 перемоги та 2 нічиї).

Якін очолює національну команду з 2021 року. Окрім 1/4 фіналу на континентальній першості, він доходив до 1/8 фіналу на чемпіонаті світу в Катарі.