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Збірна Швейцарії продовжила контракт з головним тренером

Олександр Булава — 13 липня, 11:40
Збірна Швейцарії продовжила контракт з головним тренером

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін підписав з командою нову угоду.

Про це повідомляє Швейцарський футбольний союз.

Також новий контракт отримав його асистент Джорджіо Контіні. Щоправда, деталі договорів не розголошуються.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи швейцарці поступилися Англії в серії післяматчевих пенальті. Таким чином Швейцарія завершила виступи на Євро-2024 без жодної поразки в основний час (2 перемоги та 2 нічиї).

Якін очолює національну команду з 2021 року. Окрім 1/4 фіналу на континентальній першості, він доходив до 1/8 фіналу на чемпіонаті світу в Катарі.

Якін Збірна Швейцарії з футболу

Якін

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