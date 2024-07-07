Тренер Швейцарії: Ми їдемо додому, не програвши жодної гри, цим можна пишатися

Головний тренер збірної Швейцарії Мурат Якін вважає, що команда може пишатися тим, що вона не програла жодного матчу на Євро-2024 в основний час.

Його слова передає УЄФА.

"Це була відкрита гра, і ми грали добре, як і в останніх іграх. Серії пенальті завжди містять трохи удачі, і мені сумно, що ми не виграли, але ми можемо пишатися цим виступом.

Ми віддали всі сили в цій грі, і в підсумку ми можемо бути задоволені тим, як ми зіграли. Ми їдемо, не програвши жодної гри (в основний час — прим. ), і ми можемо пишатися цим", — сказав наставник.

Нагадаємо, у чвертьфіналі чемпіонату Європи швейцарці поступилися Англії в серії післяматчевих пенальті. Таким чином Швейцарія завершила виступи на Євро-2024 без жодної поразки в основний час (2 перемоги та 2 нічиї).