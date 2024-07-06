А якщо сенсація?.. Що допоможе Швейцарії та Туреччині здивувати в матчах 1/4 Євро

Перед стартовим свистком у матчах другого ігрового дня чвертьфіналів чемпіонату Європи з футболу-2024 фаворитами є команди Англії та Нідерландів. Колективам Гарета Саутгейта та Рональда Кумана віддають перевагу більшість спеціалістів та аналітиків.

Проте на високому рівні першості континенту, а тим більше — на такій високій стадії, слабких команд не буває. І в андердогів шанси проявити себе точно будуть. За рахунок чого Швейцарія та Туреччина можуть подарувати своїм шанувальникам продовження казки? Насправді передумов для такого розвитку подій вистачає.

Слабка гра Англії накладається на погану форму лідерів команди

Головним рушієм "успіхів" збірної Англії на Євро, без сумніву, є її головний тренер. Колишній наставник Мідлсбро "вражає" від матча до матчу. Використовувати можливості складу команди чи не з найкращим підбором виконавців у Старому Світі ТАК — треба уміти. Проте сприятливі для Швейцарії обставини криються і в іншому.

А саме — у вкрай непереконливій грі тих, хто визначає обличчя команди на полі. Філ Фоден поки думає про інше, Джуд Беллінгем чи то обмежений баченням Саутгейта, чи то не може змусити себе бути більш динамічним після виснажливого сезона на клубному рівні, а Гаррі Кейн хоч і забив таку ж кількість м'ячів, як і футболіст Реала, весь бомбардирський хист залишив у таборі Баварії. Навіть за такої жахливої гри Англія могла б "виїжджати" за за рахунок індивідуальної майстерності кращих футболістів світу. Що й сталося із Словаччиною. Та Швейцарія — найсильніший опонент "левів" з початку турніру. І повторити з собою такий фокус не дозволить.

Спроба усе змінити зробить ситуацію ще гіршою для Саутгейта

У матчі з "наті" Саутгейт не розраховує на Марка Геї — дискваліфікація. Чи тому, чи з інших причин, та менеджер "трьох левів" надумав внести серйозні зміни в гру команди. Мова про використання нової-старої побудови з трьома центрбеками. Та у випадку Англії такий підхід може обернутися прискоренням власної загибелі.

Швейцарія Мурата Якіна — майстер гри саме з трьома центральними захисниками. 3-4-2-1 від цих "наті" були не так щоб одкровенням, але чомусь вельми неприємним сюрпризом і для куди більш переконливої Німеччини. А вже очікувати, що зі звичним для суперника підходом впорається його ж зброєю чи не найменш ефективний коуч на цьому Євро — затія сумнівна.

"Зручні" Нідерланди для Туреччини

Збірна Туреччини може виявитися для Нідерландів непростим суперником. Справа в тім, що команда Вінченцо Монтелли не є тією, "звичною" для широкого загалу Туреччиною, яку всі бачили роками. Це не той колектив, який робить ставку на володіння, атаку та зовнішні ознаки переваги над опонентом.

На Євро-2024 Туреччина досягала успіху за рахунок контратак та спроб під суперника підлаштовуватися. Коли ж спробували бути "традиційною" Туреччиною, отримали урок футболу від Португалії. За рахунок більшої обережності "яничари" переграли Австрію. Неважко передбачити, яким буде вибір італійського наставника, який всотував у себе прагматичний футбол протягом усієї кар'єри не останнього нападника у європейському футболі кінця 90-х-початку 2000-х, і на прийдешній матч.

Кадрова ситуація — на користь "яничарів"

На перший погляд, втрата хавбеків Ісмаїла Юксека та Оркуна Кокчу, а також захисника Меріха Демірала — серйозний удар по можливостям. Проте для турків набагато важливішим буде факт повернення Хакана Чалханоглу, який пропускав гру з Австрією. Ключовий півзахисник і додасть варіативності на половині поля суперника, і буде "вухами та руками" Монтелли на полі — допоможе керувати середньою лінією команди.

Натомість в Нідерландів під питанням поява одразу чотирьох футболістів — Єрді Схаутена, Маттейса де Лігта, Стівена Бергвейна та Натана Аке. Довга лава запасних сильною стороною цих "ораньє" аж ніяк не є. І втрата навіть одного футболіста "обойми" створює для Рональда Кумана вельми неприємний головний біль.