Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нагельсманн прокоментував виклик гравців з саудівської ліги до збірної

Володимир Кук — 10 вересня, 00:40
Нагельсманн прокоментував виклик гравців з саудівської ліги до збірної
Юліан Нагельсманн
Instagram

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував не виклик Стівена Бергвейна у збірну Нідерландів через його перехід в Аль-Іттіхад та заявив, що він розуміє вибір тренерів, які хочуть віддати перевагу спортивній стороні.

Його слова передає Bayern Germany.

"Загалом я можу зрозуміти, коли тренер хоче віддати перевагу спортивній стороні, тому що ліга в Саудівській Аравії не на такому рівні, як Європа.

Але я б не виключав цього повністю. Якщо ви оцінюєте це виключно зі спортивного погляду, ви повинні дати шанс кожній лізі світу. Але наразі це не топ ліга.

Я б не виключав повністю (виклик гравця з саудівської ліги), але я також можу зрозуміти свого колегу", сказав Нагельсманн.

Нагадаємо, нещодавно збірна Німеччини у Лізі націй у домашньому матчі розгромила Угорщину (5:0). Наступний матч німці проведуть 10 вересня, на виїзді проти збірної Нідерландів. Початок о 21:45 за київським часом.

Бергвейн Збірна Нідерландів з футболу Юліан Нагельсманн

Юліан Нагельсманн

Нагельсманн — про Тер Стегена: Він дуже важливий гравець для нас, бо дає якість на воротарській позиції
Нагельсманн — про Гаверца: Він має потенціал стати гравцем світового класу на багатьох позиціях
Нагельсманн — про матч з Іспанією: Це, безсумнівно, одна з найважливіших ігор
Нагельсманн: Це був дуже дивний матч
Нагельсманн: Данія — дуже добре організована команда

Останні новини