Нагельсманн прокоментував виклик гравців з саудівської ліги до збірної
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував не виклик Стівена Бергвейна у збірну Нідерландів через його перехід в Аль-Іттіхад та заявив, що він розуміє вибір тренерів, які хочуть віддати перевагу спортивній стороні.
Його слова передає Bayern Germany.
"Загалом я можу зрозуміти, коли тренер хоче віддати перевагу спортивній стороні, тому що ліга в Саудівській Аравії не на такому рівні, як Європа.
Але я б не виключав цього повністю. Якщо ви оцінюєте це виключно зі спортивного погляду, ви повинні дати шанс кожній лізі світу. Але наразі це не топ ліга.
Я б не виключав повністю (виклик гравця з саудівської ліги), але я також можу зрозуміти свого колегу", — сказав Нагельсманн.
Нагадаємо, нещодавно збірна Німеччини у Лізі націй у домашньому матчі розгромила Угорщину (5:0). Наступний матч німці проведуть 10 вересня, на виїзді проти збірної Нідерландів. Початок — о 21:45 за київським часом.