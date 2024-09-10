Нагельсманн прокоментував виклик гравців з саудівської ліги до збірної

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсман прокоментував не виклик Стівена Бергвейна у збірну Нідерландів через його перехід в Аль-Іттіхад та заявив, що він розуміє вибір тренерів, які хочуть віддати перевагу спортивній стороні.

Його слова передає Bayern Germany.

"Загалом я можу зрозуміти, коли тренер хоче віддати перевагу спортивній стороні, тому що ліга в Саудівській Аравії не на такому рівні, як Європа.

Але я б не виключав цього повністю. Якщо ви оцінюєте це виключно зі спортивного погляду, ви повинні дати шанс кожній лізі світу. Але наразі це не топ ліга.

Я б не виключав повністю (виклик гравця з саудівської ліги), але я також можу зрозуміти свого колегу", — сказав Нагельсманн.