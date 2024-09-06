Гравець збірної Нідерландів заявив, що більше не буде грати під керівництвом Кумана

Вінгер Аль-Іттіхада Стівен Бергвейн більше не збирається грати за збірну Нідерландів, поки нею керує Рональд Куман, який розкритикував його за перехід у саудівський клуб.

Про це він заявив у коментарі De Telegraaf.

"Я більше не хочу грати під керівництвом Кумана. Якби він був відданим збірній тренером, він би спершу зателефонував мені. А зараз мені довелося почути про це з телевізора. У мене було багато прекрасних моментів з ним, тому я розчарований у ньому. Я завжди вважав за честь грати за збірну Нідерландів. Але я більше не хочу робити це під керівництвом цього тренера. Я сам ніколи не закриваю двері. І буду тільки підтримувати своїх партнерів по команді, як вони підтримують мене. Після переходу (з Аякса в Аль-Іттіхад — прим.) я отримував тільки хороші повідомлення від партнерів по збірній. Всі раді за мене. Якби Куман зателефонував мені або проявив інтерес іншим чином, він би почув мою версію подій. Як можна говорити такі речі, не поговоривши зі мною? Це правда, що мені 26 років. Але хіба можна робити такий крок лише у 32?" — сказав Бергвейн.

У своєму коментарі на тему невиклику Бергвейна Куман заявив, що перехід 26-річного вінгера в Аль-Іттіхад означає те, що в нього немає спортивних амбіцій.

У складі збірної Нідерландів Бергвейн провів 38 матчів, у яких забив 8 голів. Окрім Аякса, на клубному рівні Стівен раніше виступав за Тоттенгем та ПСВ.