Дешам: З Мбаппе збірна Франції завжди буде сильнішою

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оцінив стан форварда Реала Кіліана Мбаппе після складного клубного сезоні.

Слова фахівця наводить Marca.

"Я завжди так вважав, але повторюся: збірна Франції з ним завжди буде сильнішою. Але так було не завжди. На Євро він приїхав із ПСЖ після дуже складних шести місяців. Зараз у нас є лише 10 днів, жодної повноцінної підготовки немає. До того ж травма заважає йому показувати свій найкращий футбол.

В Реалі до нього висувають ще вищі вимоги, ніж до інших, і його критикують ще більше. Те саме стосується і збірної Франції. Оскільки очікування неймовірно високі, він зробить усе можливе разом із партнерами, щоб усе склалося. Цілком нормально, що вболівальники Реала незадоволені. Це може бути неприємно, але футболісти елітного рівня розуміють, що так буває", – заявив Дешам.