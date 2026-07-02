Тренер збірної ДР Конго дізнався про смерть свого батька на пресконференції після вильоту з ЧС-2026
Наставник збірної ДР Конго Себастьян Десабр отримав трагічну новину на пресконференції після поразки від Англії в 1/16 фіналу чемпіонату світу.
Про це повідомляє Foot Mercato.
Його команда ледь не створила гучну сенсацію, але все ж таки поступилась із рахунком 1:2. Після цього прикрого результату тренер прийшов поспілкуватись із журналістами.
Під час цього заходу представник місцевої футбольної федерації сповістив 49-річного фахівця про трагедію в його родині. Він заявив, що батько тренера помер:
"Ми змушені оголосити, що тренер втратив свого батька, тому висловлюємо щирі співчуття".
Після сумної новини Себастьян Десабр коротко відповів "дякую". На цьому він завершив свій виступ і розбитий залишив пресконференцію.
Зазначимо, що в 1/8 фіналу збірна Англії зіграє з Мексикою. Матч відбудеться 6 липня та розпочнеться о 3:00 за київським часом.