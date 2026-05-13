Нападник Наполі покине команду вже цього літа

Нападник Ромелу Лукаку та італійський футбольний клуб Наполі ухвалили рішення про завершення співпраці, домовившись про подальший процес відновлення футболіста в Бельгії.

Про це повідомляє La Gezzetta dello Sport.

Таке рішення стало наслідком завершення періоду напружених стосунків, що виникли наприкінці березня після самовільного від'їзду гравця до Антверпена.

Керівництво Наполі та футболіст вирішили уникнути подальших конфліктів, оскільки клубу важливо зберегти трансферну вартість гравця перед літнім вікном переходів.

Лукаку тренуватиметься у федеральному центрі збірної Бельгії, готуючись до участі у чемпіонаті світу, тоді як Наполі планує розглядати пропозиції щодо трансферу нападника влітку.

Потенційні запити очікуються від клубів із Туреччини, Саудівської Аравії та інших країн. Клуб розраховує на вигідні умови угоди, щоб уникнути фінансових втрат після завершення перебування гравця в команді.

Співпраця Ромелу Лукаку з неаполітанцями тривала два сезони, під час яких він допоміг команді здобути чемпіонський титул, відзначившись 14 забитими м'ячами. Поточний сезон виявився для форварда невдалим через травму, отриману в середині серпня 2025 року, після якої він провів на полі лише близько години ігрового часу, забивши один вирішальний гол у матчі проти Верони. Transfermarkt оцінює гравця в 12 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ромелу Лукаку прибув у розташування Наполі та відновив тренування.