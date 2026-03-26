Наполі може накласти крупний штраф на Лукаку

Керівництво Наполі може накласти великий грошовий штраф на форварда команди Ромелу Лукаку.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Лукаку лише нещодавно повернувся після серйозної травми, та був викликаний на березневі товариські матчі збірної Бельгії. Проте лікарі та тренерський штаб команди оцінили стан форварда та вирішили не залучати його до найближчих матчів команди.

Лукаку повинен був повернутися в розташування Наполі, проте форвард самовільно ухвалив рішення залишитися у Бельгії до кінця тижня. Керівництво Наполі роздратоване такою поведінкою гравця.

Очікується, що Ромелу може отримати крупний грошовий штраф. Це вже не перший вчинок форварда, який викликав невдоволення керівництва Наполі. Тому дедалі ймовірнішим виглядає сценарій, за якого Лукаку покине Наполі наприкінці поточного сезону.

У поточному сезоні 32-річний бельгієць відзначився 1 голом у 7 матчах за Наполі, сумарно провівши на полі лише 64 хвилини.