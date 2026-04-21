Наполі наклав великий штраф на Лукаку

Олег Дідух — 21 квітня 2026, 14:21
Наполі наклав великий штраф на Лукаку
Ромелу Лукаку
Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку отримав великий штраф від свого клубу, Наполі.

Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні Лукаку повернувся в розташування Наполі після несанкціонованої відпустки. Наприкінці березня форвард відправився у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.

Після цього Лукаку мав повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію.

За це форвард був оштрафований на 150 тисяч євро, що становить 20% його місячної зарплати.

У поточному сезоні на рахунку Лукаку 1 гол у 7 матчах за Наполі в усіх турнірах.

Наполі Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Лукаку повернеться у Наполі після штрафу клубу
Лукаку відсторонили: Наполі та Лаціо оголосили склади на матч 33-го туру Серії А
Наполі відсторонить зіркового форварда від команди до кінця сезону
Лукаку повернеться у розсташування Наполі
Наполі може відсторонити зіркового форварда від команди

