Наполі наклав великий штраф на Лукаку

Нападник збірної Бельгії Ромелу Лукаку отримав великий штраф від свого клубу, Наполі.

Про це повідомляє Football Italia.

Напередодні Лукаку повернувся в розташування Наполі після несанкціонованої відпустки. Наприкінці березня форвард відправився у розташування збірної Бельгії, проте там лікарі виявили, що травма 32-річногно форварда ще не до кінця залікована.

Після цього Лукаку мав повернутися в розташування Наполі, проте без дозволу клубу залишився в Бельгії та самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію.

За це форвард був оштрафований на 150 тисяч євро, що становить 20% його місячної зарплати.

У поточному сезоні на рахунку Лукаку 1 гол у 7 матчах за Наполі в усіх турнірах.