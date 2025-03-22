Руді Гарсія: Ми можемо впоратися із цією Україною

Головний тренер збірної Бельгії Руді Гарсія впевнений, що його команда здатна пройти збірну України в Лізі націй, якщо уникатиме таких моментів, як втрата концентрації у першому матчі.

Його слова наводить Het Nieuwsblad.

"Мені потрібно повернути впевненість у команді. Завтра наші вболівальники можуть зіграти важливу роль. Для нас це буде фінал тут, у Генку. Це матч, в якому ми можемо вибути з вищого дивізіону. Роль лідерів буде важливою. Це також важливе призначення для них. У нас не так багато часу до матчу-відповіді, але його має вистачити, щоб мати можливість додати, як в обороні, так і в атаці", – наголосив фахівець.

Гарсія наголосив, що з цією збірною України його команда може впоратися.

"Перший тайм пройшов досить добре, ми контролювали гру. Після перерви ми програли ще кілька єдиноборств, а після пропущеного гола у нас не було жодної реакції. Я очікую реакції в неділю. Ми повинні вчитися на таких моментах. Навіть після помилки ми повинні розуміти, що можемо виправити її як команда. Тому що ми можемо впоратися з цією Україною. Але, звісно, ми повинні уникати таких дванадцяти хвилин в майбутньому, коли втратили концентрацію", – зазначив він.

Нагадаємо, матч-відповідь відбудеться в неділю, 23 березня, на стадіоні "Сегека-Арена" в Генку, Бельгія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:30.

У першій грі "синьо-жовті" сенсаційно здолали суперника з рахунком 3:1.